Полиция задержала 40 членов наркокартеля в Уругвае

Сальто, 28 февраля. Полицейские в городе Сальто в Уругвае задержали 40 человек за хранение наркотиков, оружия и боеприпасов, сообщает издание El Observador.

#seguridad



200 efectivos policiales incautaron drogas y armas en Salto tras allanamientos; hay 40 detenidos https://t.co/yDj0jfxcjq a través de @elpaisuy — Herrerismo [oficial] (@Herrerismo) February 26, 2021

В операции под названием «Шеф» участвовало 200 правоохранителей. Преступников они задержали в районе Патуле. Наряду с запрещенными веществами и оружием удалось изъять деньги и угнанные машины, а также мотоциклы. Полиция провела около 16 рейдов по всему району Сальто.

Глава полицейского департамента уругвайского города Карлос Айуто заявил, что операцию по поимке преступников разрабатывали два месяца при непосредственном участии разведывательных служб. Полицейские оцепили всю территорию района. В операции «Шеф» были задействованы грузовики, автобусы и вертолет. Лидера группировки удалось задержать.

Salto: 40 detenidos tras operativo policial contra banda de narcotraficantes. https://t.co/8abyONPRx2 pic.twitter.com/iVbpd8kUcd — Montevideo Portal (@portalmvd) February 26, 2021

Карлос Айуто отметил, что операция прошла «успешно на 100%». Прокуратура на основе собранной информации откроет уголовное дело.

Город Сальто является одним из центров наркоторговли в Уругвае. В октябре 2020 года полиция задержала около 60 человек, изъяв у них 450 кг кокаина, перевезенного на самолете в Сальто.