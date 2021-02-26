Специалист по организации пространства дал советы по «расхламлению» квартиры

Москва, 26 февраля. Несколько способов радикально избавиться от хлама в квартире описала специалист по организации пространства Люся Брюс.

Правильно организованное пространство и «расхламление» поможет сделать уборку легкой и быстрой. Хранение вещей в доме должно быть понятным и удобным для всех жильцов. Основное правило — все однотипные вещи должны лежать в одном месте, пояснила эксперт в эфире «Радио 1».

Для радикального избавления от хлама существует несколько методов, но Брюс рекомендовала способ Мари Кондо. Этот метод заключается в выкидывании предметов, которые не вызывают радости и не используются для каких-то конкретных целей. Другой специалист по расхламлению Марла Силли предлагает выбрасывать ежедневно по несколько вещей.

В хлам на вынос может попасть любой предмет в доме, который вызывает негативные чувства. После освобождения квартиры от неугодных вещей жизнь станет чище и радостней, уверяет Люся Брюс.

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