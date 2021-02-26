Спасатели до ночи будут разбирать завалы на месте взрыва в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. МЧС продолжает разбирать завалы на месте ЧП. Операция продлится до ночи. Сотрудники СК смогут приступить к расследованию дела после завершения работ.

Сотрудники МЧС Нижегородской области продолжают разбор завалов на месте происшествия в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв. По словам представителей службы, спецоперация будет продолжаться до ночи.

Дознаватели смогут приступить к расследованию причин взрыва 27 февраля. Спасатели эвакуировали еще нескольких пострадавших в результате хлопка в кафе «Самурай». На данный момент известно о пяти пострадавших в результате взрыва.

Эпицентр мощного взрыва располагался в нижегородском кафе «Самурай», которое входило в состав компании «Ильин групп». Владельцем является ресторатор Александр Ильин. У него целая сеть подобных заведений в городе.