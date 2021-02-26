Политолог рассказал, почему в Германии назвали «Спутник V» экспортным хитом

Признание немецкими СМИ эффективности российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» — это успех ее популяризации в Центральной Европе. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Экспортный хит

«Спутник V» привлекает к себе все больше внимания других государств и может стать экспортным хитом. Такое мнение высказала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Как отмечает издание, десятки стран уже доверились российскому препарату, включая Венгрию, единственную в Евросоюзе выдавшую разрешение на применение «Спутника V». Теперь интерес к российской вакцине растет со стороны Хорватии, Словакии и Чехии. Даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.

В Чехии и Словакии, напомним, сложная ситуация с коронавирусом. При этом поставки российской вакцины в эти государства блокируют партнеры по ЕС и главы министерств здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.

Важный успех

Как отметил Владимир Соловейчик, Süddeutsche Zeitung известна в Германии, да и за ее пределами, как издание солидное, респектабельное в хорошем смысле этого слова. Оно входит в неформальную пятерку наиболее уважаемых ежедневных газет, издающихся в ФРГ. Издание — отнюдь не бульварное. Если там что-либо публикуется, то, как правило, после неоднократной проверки фактической и юридической стороны дела.

«Поэтому высокая оценка, которая там дается российской вакцине, важна как с точки зрения объективного анализа ситуации, так и с точки зрения своего рода рекламы препарата среди тех, кто ко мнению Süddeutsche Zeitung склонен прислушиваться, тех, кто этому изданию доверяет. Таких в Германии немало. Разумеется, такая публикация окажет определенное воздействие и на общественное мнение Чехии и Словакии, Хорватии — как стран, где немецкое влияние было всегда велико и остается таким и поныне, пусть и в иных формах, чем это было во времена Дунайской монархии Габсбургов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Поэтому, заметил эксперт, публикацию в Süddeutsche Zeitung следует оценить как важный успех в деле популяризации российской вакцины в Центральной Европе. При этом это надо сделать вне зависимости от того, какими политическими соображениями руководствуются брюссельские евробюрократы и следующие в фарватере их политики европейские правительства.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.