Американские аналитики рассказали, чем грозит России появление F-35 в Польше

Вашингтон, 26 февраля. Приобретение Польшей американских истребителей F-35 может обернуться для России серьезными проблемами. К такому выводу пришли аналитики американского журнала The National Interest.

В начале 2020 года представители Польши и США подписали контракт на сумму в размере 4,6 миллиарда рублей на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II. Поставки самолетов в Польшу запланированы на 2024 год, передает «ПолитРоссия».

Аналитики отмечают, что истребители F-35 могут быть использованы Варшавой для патрулирования восточноевропейского региона и других территорий вдоль российской границы.

«Расширение географии базирования истребителей F-35 придает новый импульс взаимодействию сил Альянса на европейском континенте», — говорится в публикации.

Эксперты уверены, что появление новейших американских истребителей еще в одном европейском государстве значительно увеличит оперативное взаимодействие сил НАТО. При этом использование F-35 поможет Альянсу создать своеобразную «паутину» у границ России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай являются «ключевыми угрозами» Альянса и Евросоюза. Он также добавил, что НАТО продолжит предпринимать усилия, направленные на «сдерживание» России и КНР.