Сотни тысяч человек без воды и тепла: очередной коммунальный коллапс в Саратове

Саратов до сих пор не может до конца справиться с последствиями крупного коммунального коллапса, произошедшего в четверг. В связи с крупной аварией пришлось перекрыть водовод диаметром 1000 мм. Без холодной воды остались более 400 тысяч жителей Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского и других районов.



Авария привела к масштабным перебоям и с горячей водой. Поскольку от водоснабжения оказались отрезаны несколько городских котельных, часть саратовцев лишилась отопления. Людям пришлось спасаться с помощью электрических обогревателей, что привело к перебоям с подачей электроэнергии. В результате некоторые семьи остались одновременно без воды, тепла и света.



На данный момент ситуация значительно улучшилась, но тысячи саратовцев продолжают ожидать возвращения воды в свои дома. Не везде подключено и отопление, несмотря на все усилия коммунальных служб.



Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, находящийся с визитом в Саратовской области, потребовал наказать виновных в аварии.

«Давайте держать вопрос на контроле. Все обостряется тем, что температура низкая, и охлаждение систем идет быстрее. Поэтому важно, чтобы вода как можно быстрее пришла в котельные. Если это халатность – то пускай отвечают. Так нельзя. Если металл не выдержал – одна история, но если можно было избежать – такого нельзя оставлять. А то получается, что в центральной части вода поступает, а на окраинах, когда она будет? Самое главное, чтобы система была наполнена», — отметил функционер.

Данный коммунальный коллапс — далеко не первый, случившийся в Саратове нынешней зимой. Декабрь, январь и февраль ознаменовались десятками аварий разного масштаба: наиболее крупным стал обрыв коммуникаций 21 декабря, когда без отопления остался 101 жилой дом, а из канализационных люков били фонтаны кипятка.



Жительница улицы Гвардейской Алена Сахарова рассказала корреспонденту ФАН, как перенесла перебои с водой и отоплением.

«У меня большая семья — шесть человек в двухкомнатной квартире. Первым делом отключилась вода: неприятно, но жить можно. Про мытье сразу можно забыть, с туалетом тоже все усложняется, но трагедии никакой нет. А вот когда батареи стали холодными, пришлось непросто. Ребенок маленький мерзнет, окна не открыть, дышать нечем. Включили духовку, но даже с ней у нас было градусов 15–16 в квартире. Очень холодно. Если честно, утомили такие проблемы. Почему мы платим так много, а нам отвечают авариями? Это абсолютное безобразие», — отметила Сахарова.

Помимо регулярных отключений воды, света и тепла, саратовцы страдают и от других проблем. В частности, коммунальные службы не справляются с огромными объемами осадков. Совсем недавно в центре города наблюдались 10-балльные пробки, очистить город от снега до конца не удается по сей день. Оправданием для властей может служить аномальная погода: снегопады были непривычно длительными и масштабными.



Водитель маршрутного автобуса Юрий Базанов заявил корреспонденту ФАН, что никогда не видел настолько плохой работы коммунальщиков.

«Я давно за рулем, но такого не припомню. Снежные заносы, пробки и множество ДТП. Город чистят, но делают это откровенно вяло. К центру вопросов нет, чуть дальше тоже ничего, а ближе к окраинам — катастрофа. Вот сейчас у нас опять снег идет. Коммунальщики, наверное, ждут, пока весь упадет. Сейчас ни одной машины не видел. Понятно, что осадков много, но что-то делать же надо. То оправдываются, что снег вывозить некуда, то жалуются на недостаток техники. Может, нам тоже жаловаться, если мы в рейс выйти опаздываем?», — резюмировал Базанов.

Будем надеяться, что руководство города примет соответствующие меры, чтобы подобные ситуации повторялись как можно реже. Саратовская область и так входит в число анти-лидеров страны по убыли населения, уступая только Москве.