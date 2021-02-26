«Калифорнийский» штамм коронавируса напугал американских ученых

Калифорния, 26 февраля. Новый штамм коронавируса обнаружили в США. Он может оказаться более устойчивым к вакцинам по сравнению с «оригиналом».

«Калифорнийский» вариант COVID-19 распространяется более активно. Об этом заявил профессор инфекционных заболеваний в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Чарльз Чиу. Новый штамм коронавируса вызвал сильную обеспокоенность у ученых.

Специалисты не исключают, что некоторые люди одновременно могут подхватить, как «калифорний», так и «британский» штаммы COVID-19. Это приведет к появлению еще одного опасного штамма. О «британском» варианте коронавируса впервые стало известно в декабре 2020 года.

Недавно в США скончалась шестилетняя девочка, у которой медики не смогли своевременно выявить COVID-19. Приемные родители малышки также перенесли коронавирус. Изначально медики предположили, что у девочки проблемы с желудком, так как ее тошнило. Пока мама девочки отлучилась в магазин, состояние ребенка ухудшилось. Другие дети вызвали девочке скорую. Однако врачи не смогли спасти ребенка.