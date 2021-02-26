АПЛ «Белгород» вызвала тревогу у американских военных экспертов

Вашингтон, 26 февраля. Новейшая российская атомная подлодка «Белгород» вызывает живой интерес в заокеанском военно-экспертном сообществе как носитель ядерных торпед «Посейдон».

Известный американский эксперт в области подводного вооружения Х.И. Саттон разместил статью, посвященную АПЛ «Белгород», перевод публикации представляет «ПолитРоссия». Саттон обращает внимание на скорое проведение испытаний российской субмарины и заявляет, что многие ее характеристики и боевые возможности достоверно неизвестны.

«Хотя само существование этой субмарины уже давно не секрет, Москва приложила немало усилий, чтобы сохранить некоторые ключевые детали в тайне», — пишет эксперт.

По мнению Саттона, ядерные суперторпеды «Посейдон» будут размещаться в передней части АПЛ, в ходе предстоящих испытаний могут осуществляться запуски этого вооружения невероятной разрушительной силы.

Американский специалист назвал АПЛ «Белгород» "чудо-оружием" президента России Владимира Путина, наряду с крылатой ракетой, оснащенной ядерной силовой установкой и высокотехнологичным гиперзвуковым оружием.

Ранее сообщалось о масштабе катастрофы в США при нанесении по ним удара силами единственного носителя ядерных торпед «Посейдон»