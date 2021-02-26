Пять человек пострадали в результате взрыва в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Количество пострадавших в результате ЧП возросло до пяти человек. Ранее спасатели при разборе завалов нашли женщину. У нее зафиксированы ожоги.

Известно, что с ожогами был госпитализирован администратор заведения «Самурай», где и произошел взрыв. Работы по ликвидации последствий ЧП будут вестись до наступления ночи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов 24-летнюю девушку с ожогами. У второй пострадавшей медики обнаружили признаки закрытой черепно-мозговой травмы. Еще один мужчина получил порезы, госпитализация не потребовалась.

Хлопок в здании произошел в утренние часы. По предварительным данным, причиной взрыва и разрушения здания стал газ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.