МЧС: угрозы обрушения дома после взрыва в Нижнем Новгороде не выявлено

Нижний Новгород, 26 февраля. Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде продолжают работать на месте взрыва. По данным спасателей, нет угрозы обрушения расположенного рядом жилого дома, сообщил источник ФАН.

В настоящее время жильцам пока не разрешили вернуться в квартиры после вынужденной эвакуации. Здание сейчас исследуют специалисты профильной комиссии. Только после их вердикта о том, что дом не пострадал, людям разрешат вернуться.

В больницу с ожогами доставили администратора кафе «Самурай». Именно в заведении общественного питания, согласно основной версии, произошел взрыв газа. У еще одной пострадавшей есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Вопрос с госпитализацией решается, сообщал ФАН.