Экс-посол Величкин оценил путешествие российских дипломатов на дрезине из КНДР

Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Восемь сотрудников посольства в КНДР и члены их семей пересекли границу на незамысловатой тележке, груженной багажом, которую толкали впереди себя.

В МИД РФ объяснили, что из-за закрытых границ путь домой выдался сложным: сначала 32 часа на поезде, два часа на автобусе и пеший переход на дрезине по мосту через реку Туманная.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дипломатическая служба лишь кажется романтичной. На самом деле она сурова и сложна.

«Послушайте, дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», — отметил Песков.

????25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.



????Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём...



???? https://t.co/nFOWeVGdmn pic.twitter.com/G30qgWvjXG — МИД России ???????? (@MID_RF) February 25, 2021

Российский дипломат, бывший посол РФ в Индии, Бангладеш и Непале Сергей Величкин рассказал ФАН, что профессия дипломата, безусловно, романтична. Но между тем сотрудники дипмиссий сталкиваются с огромным количеством вызовов.

«Конечно, это романтичная профессия, но в то же самое время она полна вызовов. Вполне могут быть житейские неудобства в самых разных странах мира. Сейчас таким вызовом повсеместно является пандемия», — заявил экс-посол.

Величкин отметил, что неурядица из-за перехода границы КНДР несопоставима с теми проблемами, с которыми сталкиваются дипломаты.

«Ситуация с российскими дипломатами в КНДР, коллеги меня поймут, несопоставима с большими проблемами, связанными с гибелью людей. Все готовы к житейским неудобствам, помогает чувство юмора — все могут над собой посмеяться, подтрунивают. Я уверен, что ребята, которые попали в эту ситуацию, четко знали, что их страхуют. Если проходят по этому мостику между двумя странами, то впереди Родина, там ждут, встретят и нейтрализуют проблемы. У меня не было ощущения, что люди попали в жуткую ситуацию, испуганы, и происходит что-то нечеловеческое. Это была житейская неурядица с элементом курьеза», — обратил внимание дипломат.

Величкин также рассказал, с какими трудностями в своей работе сталкиваются российские представители за рубежом.

«Людям, которые способны примерить эту работу на себя, надо подумать, каково достаточно долго не видеться с родными людьми и не иметь никаких возможностей воссоединиться. Бывают и чрезвычайные ситуации, и мне приходилось через такие проходить», — поделился экс-посол.

В 2015 году Величкин, будучи послом РФ в Непале, оказался в эпицентре землетрясения. По его словам, страна была парализована разрушительной стихией.

«В этой ситуации в ту же секунду возникает вопрос — а что случилась с нашими гражданами? Прежде всего немедленно надо установить реальную картину и начать помогать людям. Это бывает непросто. Когда рядом рушатся дома, дороги, первая мысль — как сейчас все организовать. Это было довольно сложно», — вспоминает Величкин.

Представители российской дипмиссии не только оказывают помощь гражданам РФ за рубежом, но и обеспечивают коммуникацию с властями той страны, где они находятся.

«Вслед за первым шоком начинаешь решать масштабные проблемы — нужно организовать коммуникацию. Тогда выполняешь дипломатическую работу, ради который ты пошел в профессию — отношения твоей страны с той страной, где ты оказался. Очень много сразу возникает проблем: ты должен понять, что произошло в стране, как она сама себя сейчас видит, что мы можем сделать. Затем нужно срочно внести предложения, восстановить связь, донести до Москвы. Когда Москва примет решение, его провести в жизнь. Надо вести переговоры в ситуации, когда люди в шоке, у них личные проблемы, жертвы, дезорганизация жизни, нарушение коммуникаций. Нужно войти в контакт с центром, который принимает решение, убедить в том, что мы можем оказаться полезны, и эту пользу реализовать», — добавил экс-посол.

Величкин подытожил, что, несмотря на романтичность профессии, дипломаты сталкиваются с серьезными вызовами, когда речь идет о жизнях людей. Казусы вроде перехода границы на дрезине — небольшая неурядица, к которой дипломаты относятся с юмором.