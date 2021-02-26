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Реконструкция курского трамвая будет стоить более 25 млрд рублей

Реконструкция курского трамвая будет стоить более 25 млрд рублей

Курск, 26 февраля. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на реконструкцию городского трамвая потребуется более 25 миллиардов рублей.

Он отметил, что вопрос о сохранении трамвая необходимо еще раз обсудить на общественных слушаниях.

Глава региона Виктор Карамышев рассказал, что в прошлом году на поддержку электрического транспорта было потрачено более 115 миллионов рублей. Он добавил, что для его дальнейшей работы необходимо провести капитальную реконструкцию путей, подстанций, всего депо, в том числе и постройка нового.

«Более 30 миллиардов рублей потребуется на полную реконструкцию», — заключил он.

Ранее ФАН сообщал, что в Курске ведется изъятие земли под сгоревшим кафе в первомайском парке. На его месте власти региона планируют построить новый кукольный театр.

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