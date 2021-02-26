Если партнер хорош, то все будет офигенно: Ирина Хакамада о возможностях и перспективах в возрасте 50+

Онлайн-кинотеатр IVI продолжает показ цикла «Совсем другие», посвященного людям, которые не живут по стандартной схеме или не вписываются в общепринятые каноны. Нередко они сталкиваются с непониманием и критикой, вынуждены противостоять травле и хейту. Авторы цикла решили, что, чем общество будет больше знать об их проблемах, тем с большим пониманием будет относиться к тем, кого называют «совсем другие». Очередной, пятый фильм цикла посвящен людям, которые в возрасте 50+ меняют свою жизнь и живут, не обращая внимания на цифры в паспорте.

Одной из героинь фильма «Вторая молодость» стала Ирина Хакамада — политик, журналист, писатель, общественный деятель, бизнес-тренер и даже дизайнер модной одежды. Активная жизненная позиция Ирины Муцуовны никак не зависит от ее возраста:

«Я, в принципе, человек андерграунда, рокерша, современная. Мне даже с моими ровесниками тяжело общаться. Все, с кем я общаюсь, моложе меня минимум на 10-15 лет, в основном это люди от 20 до 40. Мы на одной волне, и я не пытаюсь подстроиться под молодых. При этом я своя, они мне доверяют».

Героини фильма «Вторая молодость» считают, что все ограничения мы устанавливаем сами. Модель Валентина Ясень нашла себя в профессии уже после 60 лет. Сегодня она снимается для каталогов одежды, участвует в показах, клипах и становится героиней обложек. Она полностью изменила свою жизнь, хотя поначалу тоже сомневалась, стоит ли воспользоваться неожиданным предложением стать моделью.

О женственности и сексе в 50+ рассуждает и Ирина Хакамада:

«Нет возрастных сексуально фригидных женщин. У женщины либидо вечное, все зависит от партнера. Если партнер хорош, то все будет офигенно».

Чтобы найти себя после 50, не обязательно приобретать новую профессию. Анна, «бабушка-геймерша», просто начала играть в компьютерные игры:

«Мой внук подсел на Counter-Strike и говорит: «Я не могу бросить, там 90 минут надо доиграть». Бабушка доиграет. Я раз доиграла за него, два доиграла, потом вместо него поиграла. А потом мне создали мой канал, мой ник — и теперь я геймер».

Новое увлечение открыло для Анны другой мир и познакомило с молодыми людьми, которые разделяют ее любовь к играм.

Часто люди старшего поколения не могут сделать первый шаг к новой для себя жизни, потому что у них нет поддержки. Сложно найти единомышленников, обратиться за помощью. Действительно, если на пути к новой профессии или необычному хобби рядом есть люди, принадлежащие к тому же поколению, то дорогу преодолеть гораздо легче. В Москве действует специальная программа «Московское долголетие», призванная объединить активных людей старшего возраста. Десятки возможностей для тех, кто готов изменить жизнь, доступны на сайте mos.ru.

Также для представителей старшего поколения в Москве открыты современные клубные пространства — «Мой социальный центр». Здесь открываются широкие возможности для творческой самореализации, развития, проведения свободного времени москвичей «серебряного» возраста.

Смотрите фильм «Вторая молодость» цикла «Совсем другие» на IVI с 24 февраля.