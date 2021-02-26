Памфилова рассказала, когда будет принято решение о трехдневном голосовании

Центральная избирательная комиссия может принять решение относительно проведения трехдневного голосования после назначения его президентом в июне.

Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ФАН.

«Вероятность того, что на выборах в сентябре текущего года будет применяться трехдневное голосование, очень высока. Мы еще не вышли из состояния пандемии», — сказала она на встрече с политологами в ЦИК.

Элла Памфилова напомнила, что Центризбирком ранее принял временный порядок о проведении многодневного голосования, но не более трех дней. Это решение, по ее словам, было принято для того, чтобы «обкатать механизм» в рамках тех избирательных кампаний, который пройдут до Единого дня голосования, 19 сентября.

«Когда будет объявлен старт, то есть с 31 мая по 20 июня, плюс, будет несколько дней, чтобы определиться, в каком формате будет проходить голосование», — добавила председатель ЦИК.

Отметим, что в пятницу, 26 февраля, в Центральной избирательной комиссии проходит встреча с политологами и экспертами в области избирательного процесса. Основными темами станут использование многодневного голосования на выборах и возможность электронного сбора подписей через портал «Госуслуги».

В зале заседаний присутствуют 30 экспертов, 35 — примут участие в обсуждении в режиме ВКС.

Ранее Центральная избирательная комиссия презентовала электронный информационный справочник «Политические партии в Российской Федерации». Как пояснила глава ЦИК, любой заинтересованный гражданин может получить исчерпывающую информацию о политических партиях, которые существуют и работают на территории России.