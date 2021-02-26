Главного редактора районной газеты убили под Тулой за нетрадиционные наклонности

Тула, 26 февраля. Суд признал виновным в убийстве мужчину, который зарезал главного редактора местной газеты «Знамя». Как стало известно ФАН, журналист поплатился жизнью за свою нетрадиционную ориентацию.

Следователи выяснили, что 5 декабря 2020 года в одной из квартир по улице 7-го съезда Советов в городе Узловая Тульской области двое мужчин злоупотребляли спиртными напитками. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый схватил нож и убил им своего оппонента.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Екатерина Смирнова.

Подозреваемый на допросе полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Главный редактор газеты был мужчиной, который не любил женщин. Он начал поглаживать своего собутыльника по ягодицам и ногам. После этого нервы товарища не выдержали, и он нанес несколько ударов ножом по телу своего собутыльника», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Потерпевший скончался от ранения печени и сердца.

Подсудимый полностью признал вину на судебном процессе. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Исправляться осужденный будет в колонии строго режима.