ЦИК РФ отказался от «голосования на пеньках»

Москва, 26 февраля. Центральная избирательная комиссия России не рекомендует использовать придомовые территории на сентябрьских выборах в Единый день голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ФАН.

«Мы не рекомендуем голосование на пеньках, на придомовых территориях. У нас оно будет проходить традиционно на участках, на дому. В отдельных случаях (на труднодоступных, удаленных участках. — Прим. ФАН) будет возможно выездное голосование», — сказала она.

Многодневное голосование, по словам главы ЦИК, также позволит рассредоточить избирателей, чтобы снизить нагрузку на членов избиркомов. Она добавила, что на выборах в сентябре видеонаблюдением будет охвачено более 80% от общего числа избирательных участков.

«Мы также не предполагаем в этом году сокращать видеонаблюдение — даже наоборот. Мы рекомендовали, чтобы там, где есть возможность, оно более централизовано проходило. Будем делать отдельные сейфы для хранения бюллетеней, ставить дополнительные видеорегистраторы, — сказала она. — Самые спорные точки мы постарались закрыть».

В пятницу Элла Памфилова сообщила что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вероятность проведения голосования в течение нескольких дней в сентябре этого года довольно высока. Организаторы выборов, по ее словам, должны подготовить уже не временный, а постоянный порядок такого голосования с учетом опыта регионов и предложений экспертов. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Ранее Элла Памфилова оценила возможность голосования по почте в России.