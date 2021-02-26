Телеведущий Норкин объяснил, почему Дмитрий Нагиев с ужасом отзывается о службе в армии

Москва, 26 февраля. Шоумен Дмитрий Нагиев негативно отозвался о службе в армии, однако телеведущий Андрей Норкин не согласился с категоричными высказываниями коллеги.

Нагиев в одном из интервью с ужасом вспомнил службу. Он рассказал, как солдаты ели жареную селедку, и заявил, что об армии у него сохранились не самые лучшие воспоминания.

Телеведущий Андрей Норкин объяснил, что у Нагиева, вероятно, был плохой тыловик, поэтому он так питался.

«В чем-то могу с Нагиевым соглашаться, с чем-то — нет. Он рассказал про то, что ели жареную селедку? Значит, тыловик у них был плохой», — отметил ведущий программы «Место встречи».

Норкин поделился собственными воспоминаниями. Он признался, что не считает службу в армии потерянным временем. По словам ведущего, он не занимался военной подготовкой в период службы.

«Я командир отделения вычислителей. И я, слава богу, не обосрался ни разу, но в целом были у нас стрельбы», — рассказал Андрей Норкин.

Ранее ведущий Норкин подколол сторонников «зеленой энергетики» шуткой. Он вмешался в дискуссию при обсуждении проблем окружающей среды, передавало Федеральное агентство новостей.