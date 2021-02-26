Чикаго выступает за снятие американской блокады с Кубы

Чикаго, 26 февраля. Городской совет Чикаго призвал Джо Байдена снять блокаду с Кубы. Об этом сообщает кубинское информационное агентство TeleSur.
Призыв депутатов
Резолюция с призывом восстановить экономические отношения с Островом свободы была принята 26 февраля. Чикагские законодатели считают, что отказ от блокады положительно скажется на экономике обеих стран.
«Полное восстановление торговли и поездок между двумя странами принесет выгоду обеим сторонам — в производстве продуктов питания, образования, общественного здравоохранения, туризма, искусства, спорта и биотехнологических исследований», — гласит заявление городского совета.
Aprueba finalmente el Concejo de la Ciudad de Chicago, Illinois, nueva resolución (presentada en septiembre del 2020) que pide el levantamiento del #Bloqueo contra #Cuba y llama a expandir el comercio y los viajes con la Isla. pic.twitter.com/1Lck5q3Sda— José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) February 25, 2021
Депутаты считают, что выиграет и Чикаго, когда поставщики промышленной и сельскохозяйственной продукции смогут увеличить объемы поставок на Кубу. Для этого необходимо снять торговые и туристические ограничения и отменить запрет на деятельность крупнейших финансовых операторов на Острове свободы.
Посольство Кубы в США положительно оценило эту резолюцию. В МИД Кубы отметили, что законопроект был подготовлен инициативной группой из 200 жителей Чикаго еще в 2019 году. Дипломаты подчеркнули: с аналогичными призывами выступают власти уже 17 американских городов.
Ciudad de #Chicago pide fin del bloqueo a #Cuba. https://t.co/8ZHln5pIDq #NoMasBloqueo #UnBlockCuba @cubavsbloqueo pic.twitter.com/hyOXaFXKSK— Embajada Cuba EEUU (@EmbaCubaEEUU) February 25, 2021
План Макговерна
В начале января член палаты представителей Конгресса США от Республиканской Джеймс Макговерн призвал Джо Байдена восстановить отношения с Гаваной. Республиканец предложил свой план действий, в котором он заявил о необходимости скорейшего исключения Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, отмены ограничения на денежные переводы и поездки на Остров свободы. Он также посоветовал новому хозяину Белого дома полностью восстановить работу американского консульства посольства в Гаване «во главе с опытным, высококвалифицированным послом».
Первый шаг Байдена
Несмотря на все надежды, возлагаемые сторонниками сближения с Гаваной, Джо Байден не спешит избавляться от плачевного наследия Дональда Трампа в отношениях с Кубой. К настоящему времени новый президент не выполнил ни одного своего предвыборного обещания касательно двусторонних отношений, зато уже распорядился продлить ряд ограничений против Острова свободы.
25 февраля Байден продлил разрешение задерживать и досматривать гражданские суда, следующие на Кубу. Этот режим действует с 1996 года.
«Кубинское правительство так и не продемонстрировало того, что будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против судов США и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях или мирных протестах к северу от Кубы. Неразрешенный заход любых зарегистрированных в США судов в территориальные воды Кубы может продолжать наносить ущерб внешней политике США», — указано в тексте распоряжения.
The Biden White House is continuing to declare a bogus "national emergency" in relation to Cuba in order to justify the criminal US naval blockade of the country— Ben Norton (@BenjaminNorton) February 25, 2021
The murderous US blockade of Cuba has been bipartisan for 60 years. Biden continues the crimehttps://t.co/fFoIqMQmZ0
Составители документа подчеркивают, что такие меры направлены на пресечение эмиграции из Кубы в Соединенные Штаты. С точки зрения Белого дома переселенцы «угрожают национальной безопасности США».
Очевидно, мигранты из Кубы не входят в планы Джо Байдена в области иммиграционной политики. Во время своей предвыборной программы демократ обещал выдать американское гражданство 11 миллионам беженцев из стран Латинской Америки, а 18 февраля объявил, что начато рассмотрение запросов на получение убежища от мексиканских беженцев.
Наследие Трампа
Пока Байден не торопится с изменениями в отношениях с Кубой, санкции, введенные еще администрацией Дональда Трампа, продолжают разрушать экономику острова. Кубинцы по-прежнему не могут рассчитывать на денежные переводы своих родственников из-за границы, поскольку главные финансовые операторы были вынуждены прекратить деятельность на острове в прошлом году под давлением Вашингтона.
Иностранные инвесторы опасаются сотрудничать с местным правительством из-за нахождения Кубы в списке стран-спонсоров терроризма, а Минздрав страны вынужден полагаться исключительно на свои силы в борьбе с пандемией. Власти Кубы оценили ущерб от американского эмбарго за последние полтора года в 5,5 млрд долларов. Суммарные потери острова от американской блокады оценивается примерно в 145 млрд долларов.