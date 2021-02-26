Чикаго выступает за снятие американской блокады с Кубы

Чикаго, 26 февраля. Городской совет Чикаго призвал Джо Байдена снять блокаду с Кубы. Об этом сообщает кубинское информационное агентство TeleSur.

Призыв депутатов

Резолюция с призывом восстановить экономические отношения с Островом свободы была принята 26 февраля. Чикагские законодатели считают, что отказ от блокады положительно скажется на экономике обеих стран.

«Полное восстановление торговли и поездок между двумя странами принесет выгоду обеим сторонам — в производстве продуктов питания, образования, общественного здравоохранения, туризма, искусства, спорта и биотехнологических исследований», — гласит заявление городского совета.

Aprueba finalmente el Concejo de la Ciudad de Chicago, Illinois, nueva resolución (presentada en septiembre del 2020) que pide el levantamiento del #Bloqueo contra #Cuba y llama a expandir el comercio y los viajes con la Isla. pic.twitter.com/1Lck5q3Sda — José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) February 25, 2021

Депутаты считают, что выиграет и Чикаго, когда поставщики промышленной и сельскохозяйственной продукции смогут увеличить объемы поставок на Кубу. Для этого необходимо снять торговые и туристические ограничения и отменить запрет на деятельность крупнейших финансовых операторов на Острове свободы.

Посольство Кубы в США положительно оценило эту резолюцию. В МИД Кубы отметили, что законопроект был подготовлен инициативной группой из 200 жителей Чикаго еще в 2019 году. Дипломаты подчеркнули: с аналогичными призывами выступают власти уже 17 американских городов.





План Макговерна

В начале января член палаты представителей Конгресса США от Республиканской Джеймс Макговерн призвал Джо Байдена восстановить отношения с Гаваной. Республиканец предложил свой план действий, в котором он заявил о необходимости скорейшего исключения Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, отмены ограничения на денежные переводы и поездки на Остров свободы. Он также посоветовал новому хозяину Белого дома полностью восстановить работу американского консульства посольства в Гаване «во главе с опытным, высококвалифицированным послом».

Первый шаг Байдена

Несмотря на все надежды, возлагаемые сторонниками сближения с Гаваной, Джо Байден не спешит избавляться от плачевного наследия Дональда Трампа в отношениях с Кубой. К настоящему времени новый президент не выполнил ни одного своего предвыборного обещания касательно двусторонних отношений, зато уже распорядился продлить ряд ограничений против Острова свободы.

25 февраля Байден продлил разрешение задерживать и досматривать гражданские суда, следующие на Кубу. Этот режим действует с 1996 года.

«Кубинское правительство так и не продемонстрировало того, что будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против судов США и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях или мирных протестах к северу от Кубы. Неразрешенный заход любых зарегистрированных в США судов в территориальные воды Кубы может продолжать наносить ущерб внешней политике США», — указано в тексте распоряжения.

The Biden White House is continuing to declare a bogus "national emergency" in relation to Cuba in order to justify the criminal US naval blockade of the country



The murderous US blockade of Cuba has been bipartisan for 60 years. Biden continues the crimehttps://t.co/fFoIqMQmZ0 — Ben Norton (@BenjaminNorton) February 25, 2021

Составители документа подчеркивают, что такие меры направлены на пресечение эмиграции из Кубы в Соединенные Штаты. С точки зрения Белого дома переселенцы «угрожают национальной безопасности США».





Очевидно, мигранты из Кубы не входят в планы Джо Байдена в области иммиграционной политики. Во время своей предвыборной программы демократ обещал выдать американское гражданство 11 миллионам беженцев из стран Латинской Америки, а 18 февраля объявил, что начато рассмотрение запросов на получение убежища от мексиканских беженцев.

Наследие Трампа

Пока Байден не торопится с изменениями в отношениях с Кубой, санкции, введенные еще администрацией Дональда Трампа, продолжают разрушать экономику острова. Кубинцы по-прежнему не могут рассчитывать на денежные переводы своих родственников из-за границы, поскольку главные финансовые операторы были вынуждены прекратить деятельность на острове в прошлом году под давлением Вашингтона.

Иностранные инвесторы опасаются сотрудничать с местным правительством из-за нахождения Кубы в списке стран-спонсоров терроризма, а Минздрав страны вынужден полагаться исключительно на свои силы в борьбе с пандемией. Власти Кубы оценили ущерб от американского эмбарго за последние полтора года в 5,5 млрд долларов. Суммарные потери острова от американской блокады оценивается примерно в 145 млрд долларов.