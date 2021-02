Чикаго выступает за снятие американской блокады с Кубы

Чикаго, 26 февраля. Городской совет Чикаго призвал Джо Байдена снять блокаду с Кубы. Об этом сообщает кубинское информационное агентство TeleSur.

Резолюция с призывом восстановить экономические отношения с Островом свободы была принята 26 февраля. Чикагские законодатели считают, что отказ от блокады положительно скажется на экономике обеих стран.

Депутаты считают, что выиграет и Чикаго, когда поставщики промышленной и сельскохозяйственной продукции смогут увеличить объемы поставок на Кубу. Для этого необходимо снять торговые и туристические ограничения и отменить запрет на деятельность крупнейших финансовых операторов на Острове свободы.

Посольство Кубы в США положительно оценило эту резолюцию. В МИД Кубы отметили, что законопроект был подготовлен инициативной группой из 200 жителей Чикаго еще в 2019 году. Дипломаты подчеркнули: с аналогичными призывами выступают власти уже 17 американских городов.

В начале января член палаты представителей Конгресса США от Республиканской Джеймс Макговерн призвал Джо Байдена восстановить отношения с Гаваной. Республиканец предложил свой план действий, в котором он заявил о необходимости скорейшего исключения Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, отмены ограничения на денежные переводы и поездки на Остров свободы. Он также посоветовал новому хозяину Белого дома полностью восстановить работу американского консульства посольства в Гаване «во главе с опытным, высококвалифицированным послом».

Несмотря на все надежды, возлагаемые сторонниками сближения с Гаваной, Джо Байден не спешит избавляться от плачевного наследия Дональда Трампа в отношениях с Кубой. К настоящему времени новый президент не выполнил ни одного своего предвыборного обещания касательно двусторонних отношений, зато уже распорядился продлить ряд ограничений против Острова свободы.

25 февраля Байден продлил разрешение задерживать и досматривать гражданские суда, следующие на Кубу. Этот режим действует с 1996 года.

