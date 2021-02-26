Ведьма рассказала, какие ритуалы в полнолуние 27 февраля помогут обрести желаемое

В субботу, 27 февраля, наступит полнолуние в знаке Девы. Астрологи утверждают, что эта полная Луна многих приведет к эмоциональной нестабильности. Эксперты советуют в этот день проводить различные ритуалы, так как полнолуние позволяет получить желаемые результаты.

Корреспондент ФАН выяснил у ведьмы Алены Полынь, какие ритуалы лучше проводить в этот день, а также какие действия категорически противопоказано в полную Луну.

«Полнолуние — это период наполнения, когда увеличивается количество жидкости в организме человека, а, как известно, от нее мы очень зависимы. Наполнение жидкости у самой Земли тоже увеличивается — все будет наполнено», — объясняет собеседница ФАН.

Ведьма рекомендует в этот день совершать ритуалы на воде. Жидкость сможет быстро войти в тело, после чего даст человеку желаемый результат, который он в нее вложил. Из самого актуального — ее можно заговорить на деньги, здоровье, любовь.

«Воду можно наговорить на определенную задачу, которую мы хотим получить в надлежавшее время. Для того, чтобы заговорить воду, ее нужно привести в движение. Мешайте ее ложкой или переливайте из одного стакана в другой. И вот на эту воду в движении наговаривайте то, что вам сейчас необходимо. Тем самым программируя ее на получения желаемого. Заговаривать можно с помощью таких слов: «Я обращаюсь к Вселенной, я хочу получить …» — рассказала ведьма.

Проговорить свое желание нужно девять раз, после чего небольшими глотками необходимо выпить воду, добавила собеседница Федерального агентства новостей.

«В полнолуние вода очень активно работает и такой ритуал будет эффективен. Здесь важно понимать, что это последняя полная Луна зимы, соответственно, это завершение целого цикла, где мы может совершить ритуал о просьбе самого необходимого в предстоящей весне», — объясняет Полынь.

Ведьма советует людям с физическими отклонениями, страдающим от плохого сна, лунатикам подготовиться к полнолунии с помощью успокоительных.

Недавно Алена Полынь рассказала, что необходимо делать в новолуние.