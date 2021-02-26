Стали известны имена победителей конкурса «Хорошие новости России»

ФАН подвел итоги регулярного конкурса «Хорошие новости России». По итогам читательского голосования денежные призы в размере 30, 20 и 10 тысяч рублей отправляются в Курск, Липецк и Калининград. Главным призером конкурса стала корреспондент телерадиокомпании «Сейм» Юлия Матвеева. За ее репортаж «От мамы к маме», посвященный новому ресурсному классу для детей-аутистов, проголосовали 37% читателей. Автор поделилась с журналистами ФАН планами на будущее и рассказала, почему для своих новостей она выбрала темы детства, культуры и туризма.

«Это целый проект, состоящий из серии материалов. Я сама попросила его сделать, и руководство пошло навстречу. Проект «От мамы к маме» посвящен детям с аутизмом. Но в скором времени мы его переименуем и перепрофилируем подо всех особенных детей. Во-первых, мне эта тема близка, поскольку у моего сына аутизм. Во-вторых, заниматься этим интересно. И в-третьих, это полезно. Любая информация на данную тему востребована, ведь мы живем в небольшом городе. Для репортажа снимали ресурсный класс — это пилотный проект, и такого формата для адаптации особенных детей в нашем городе еще не было», — поделилась Матвеева.

По признанию автора репортажа, добрые и познавательные новости достаточно востребованы у зрителей. Поэтому дополнительными направлениями ее работы стали культура и внутренний туризм.

«Позитивное направление в новостях — это возможность самообразовываться. Ты не копаешься в проблемах, убийствах, криминале, а находишь полезную информацию, чтобы поделиться ею со зрителями. Это достопримечательности, традиции. Очень многие люди не в курсе культурной жизни нашего города. И потом они благодарят за информацию. Говорят, «и не знали, что культура у нас есть», — рассказала журналистка. — А что касается особенных детей, хочется, чтобы это была просветительская миссия для всех журналистов. Надо чаще показывать и рассказывать об их жизни, чтобы общество принимало детей, ведь пока с этим проблемы».

За первое место в конкурсе «Хорошие новости России» Юлия Матвеева получает приз в 30 тысяч рублей.

Второе место и приз в 20 тысяч рублей отправляется корреспонденту «Липецкой газеты» Олесе Скворцовой, чья новость о ледовых площадках Липецка «Наперегонки с зимой» набрала 22% читательских голосов.

Третьим призером и обладателем 10 тысяч рублей стал журналист телеканала «Каскад» Матвей Мельников. За его репортаж «Бездомные и морозы» о помощи, которую оказывает общественный центр развития «Сила Людей», проголосовали 17% читателей. Сильные морозы в этом году обострили проблему калининградцев, оказавшихся без крыши над головой. Матвей Мельников выяснил, на какую помощь могут рассчитывать бездомные города.

ФАН поздравляет победителей и напоминает, что прием заявок на участие в следующем конкурсе «Хорошие новости России» уже идет. Заявку можно отправить по адресу goodrussia@riafan.ru до 4 марта включительно. Ознакомиться с положением и скачать бланк можно здесь. Списки участников для читательского голосования будут опубликованы 5 марта на сайте ФАН.