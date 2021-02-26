Ливийцы о результатах ЛФПД: Шугалей представил итоги исследований ФЗНЦ

Москва, 26 февраля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей представил результаты исследований, проведенных по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), который завершился в Женеве 5 февраля.

Выводы, основанные на исследованиях ФЗНЦ он озвучил в рамках пресс-конференции «2011–2021: Ливия, которую мы потеряли» в Московском доме общественных организаций.

В общей сложности специалисты фонда опросили 5 300 ливийцев. Выяснилось, что граждане убеждены в том, что все вопросы о будущем страны должны решаться на ее территории. Поддержали ливийский диалог за пределами государства лишь 7,6% опрошенных. Подавляющее большинство (74,2%) выбрали в качестве площадки для диалога Триполи, Сирт или Бенгази, но высказались против Туниса или Женевы.

Ливийцы уверены, что в случае проведения ЛФПД на территории государства процесс прошел бы более открыто и свободно, а участники форума больше ориентировались бы на мнение граждан.

Если говорить об общем мнении опрошенных после Ливийского форума политического диалога, то из-за событий 2011 года они с недоверием относятся к различным международным и иностранным институтам. Сотрудники ФЗНЦ выяснили, что жители Ливии хотели бы, чтобы процедуры политического диалога были более открытыми, а правила выбора претендентов на государственные должности – прозрачнее.

Что касается конкретных результатов опросов ливийцев:

49% не знают, кто представлял их интересы на ЛФПД;

46,5% не знают, кто является претендентом на высокие должности в Ливии;

40,8% не доверяют исполняющей обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс участие в выборе новой власти для страны;

60,4% опрошенных как на Востоке североафриканского государства, так и на Западе, негативно относятся к присутствию представителей «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) на форуме.

По итогам выборов в Женеве Мухаммад Юнис аль-Манфи победил в голосовании на должность председателя Президентского совета Ливии. Абд аль-Хамид Дабиба стал премьер-министром страны. А вот основной кандидат Фатхи Башага, которого поддерживали «Братья-мусульмане»1, проиграл в голосовании.

По данным ФЗНЦ, его антирейтинг по результатам опросов составляет 36,6%, что является одним из самых высоких показателей после Агилы Салеха и Абдель Маджид Гайс Сейф Насры.

Шугалей отметил, что Дабиба просто собрал голоса тех, кто против Башаги, что стало его закономерным поражением. Тем не менее, по словам главы ФЗНЦ, результаты форума – только первый шаг для Ливии. 24 декабря пройдут национальные выборы, в ходе которых будет выбран президент страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.