Племянник Пугачевой переехал в элитное жилье стоимостью 40 млн рублей

Москва, 26 февраля. Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад вместе с супругой и ребенком поселился в новых элитных апартаментах в дорогом районе Ходынского поля в Москве.

Родственник Примадонны и до переезда не был в стесненных условиях. Влад жил в квартире, которая располагается в районе станции метро «Сокол». Недвижимость ему несколько лет назад подарила знаменитая родственница. Однако недавно вблизи многоквартирного дома началась стройка, где, как оказалось, была нарушена технология. В результате дом племянника артистки покрылся трещинами. Все жильцы были экстренно эвакуированы, ведь здание представляло опасность для жизни.

Однако сложная ситуация сыграла только на руку носителю звездной фамилии. Теперь Влад проживает в еще более просторных и роскошных апартаментах. Вместе со своей семьей он переехал в квартиру площадью 80 квадратных метров в районе Ходынки. Согласно оценке риелторов, средняя стоимость такого жилья составляет около 40 млн рублей.

Сейчас Пугачева крайне редко общается со своим племянником. Причиной натянутых отношений с Владом стало его пристрастие к алкоголю и наркотикам. Состояние мужчины было настолько плохим, что в один момент у него отнялись ноги.

Примадонне пришлось отправить родственника на лечение в Израиль, а его маленького сына Женю временно забрать на воспитание к себе. Пока Влад проходил реабилитацию, его наследник сроднился с водителем Пугачевой и стал называть его папой. Сейчас Женя живет в семье помощника звезды, а певица помогает своему внучатому племяннику материально.

Недавно Алла Пугачева стала предметом ожесточенной дискуссии в Народном собрании (парламенте) Болгарии. Во время обсуждения кандидатур для получения премии депутат предложил дать 300 левов Примадонне, которая стала победительницей конкурса «Золотой Орфей» в 1975 году с песней «Арлекино».