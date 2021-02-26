«Победа» запустила в продажу авиабилеты на рейсы из московского Шереметьево

Москва, 26 февраля. Самолеты авиакомпании «Победа» начнут летать из подмосковного Шереметьево. Перевозчик уже запустил билеты в продажу.

Пассажиры могут найти на официальном сайте более 20 тыс. билетов стоимостью от 499 рублей. Это минимальные тарифы, куда входят также и аэропортовые сборы. Летом «Победа» планирует выполнять регулярные рейсы в 12 российских городов, а также в турецкую Анталью.

Интересно, что в Петрозаводск и Чебоксары из московского Шереметьево можно будет долететь только самолетами «Победы», так как больше никакая авиакомпания туда не летает. Также лоукостер продолжит совершать рейсы из другого московского аэропорта — Внуково, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Однако из Домодедово «Победа» пока не планирует летать.