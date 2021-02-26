ЦИК утвердит дни голосования в Госдуму после решения Путина

Москва, 26 февраля. Центризбирком России примет решение о возможном проведении трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы 2021 года.

Согласно закону, выборы будут назначены президентом России не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. ЦИК имеет право сделать их многодневными, но не более трех дней. Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что решение будет принято в течение десяти дней после объявления о начале кампании.

«Решение за ЦИК, но, соответственно, по ситуации уже в десятидневный срок после объявления кампании у ЦИК появляется право принять такое решение. Вот этот параметр уже будет определен непосредственно после начала избирательной кампании», — сказала она.

Секретарь также подчеркнула, что выбор в пользу трехдневного голосования будет касаться и других выборов. Речь идет о голосованиях, которые пройдут в единый день голосования этого года. В ЦИК ранее рассказали о репетициях в регионах онлайн-голосования.