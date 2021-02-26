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Назван самый опасный для здоровья сосудов продукт

Назван самый опасный для здоровья сосудов продукт

Москва, 26 февраля. Сахар оказался более опасен для сосудов, нежели жир. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии медуниверситета имени Пирогова Любовь Соколова.

Многие полагают, что атеросклероз провоцирует жирная пища. Однако в действительности это не совсем так. Сахар намного страшнее жира, считает врач-невролог Любовь Соколова. Он содержится во многих продуктах. Сахар провоцирует нейрогенное воспаление. Это патологический процесс.

«И вот это нейрогенное воспаление стимулирует и атерогенез, или атеросклероз», — отметила Любовь Соколова в интервью для телеканала «Царьград».

Диетолог Маргарита Королева рассказала, как не поправиться в масленичную неделю. Чаще всего при приготовлении блинов используются дрожжи и сахар. Это очень калорийные ингредиенты. Чтобы в целом блины не были такими жирными, некоторые продукты при их приготовлении можно заменить альтернативными вариантами. Например, вместо обычной муки следует добавлять в тесто ржаную или гречневую.

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