Немецкие СМИ назвали «Спутник V» экспортным хитом

Берлин, 26 февраля. Эффективность российской вакцины «Спутник V» и ее экспортный потенциал обсудили на страницах немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Интерес к российскому препарату растет, уже более 30 стран одобрили использование «Спутника V» на своей территории. В том числе одна страна ЕС — Венгрия. Несмотря на попытки Евросоюза наладить бесперебойные поставки в рамках собственной программы, Россия полноценно снабжает партнеров вакциной от COVID-19 Центра Гамалеи. В этом ее репутационное преимущество, пишет газета. Эксперты назвали «Спутник V» новой нефтью России.

ЕС пока не принял решение по регистрации «Спутника V», более того, в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) утверждают, что не получали заявки от РФПИ. Действия Москвы по сотрудничеству с отдельными странами ЕС в Брюсселе воспринимают как попытки посеять раздор в Евросоюзе. Вакцины назвали инструментом за власть и влияние во всем мире.

На данный момент имеется солидная база данных по российскому препарату, эффективность которого выше 91%, пишет издание, ссылаясь на февральскую публикацию в медицинском журнале The Lancet. Ситуация в некоторых странах Европы весьма напряженная, в Чехии и Словакии выявили «британский» штамм коронавируса, но поставки «Спутника V» в эти страны блокируют партнеры по коалиции, которые настаивают на едином европейском пути, пишет издание.

«Позором ЕС» назвали вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российским препаратом «Спутник V». Артистка привилась во время гастрольной поездки по России и раскритиковала работу Евросоюза по проведению вакцинации.

