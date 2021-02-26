Подкаст «ФАН повсюду»: зачем США нанесли удар по Сирии

ВВС США нанесли удар по позициям проиранских группировок на границе Сирии и Ирака. Почему был выбран именно Аль-Бу Кемаль и какие цели преследует Пентагон — в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает автор Telegram-канала «Рыбарь».

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В выпуске:

Какие предпосылки были у нынешних ударов?

Пострадавший город — важный для Ирана транспортный хаб между Сирией и Ираком

Что из себя представляют вооруженные группировки в Сирии сегодня

Какие цели преследуют США, нанося удары по проиранским формированиям?

Ждать ли новых провокаций?