Подкаст «ФАН повсюду»: зачем США нанесли удар по Сирии

ВВС США нанесли удар по позициям проиранских группировок на границе Сирии и Ирака. Почему был выбран именно Аль-Бу Кемаль и какие цели преследует Пентагон — в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает автор Telegram-канала «Рыбарь».
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В выпуске:
Какие предпосылки были у нынешних ударов?
Пострадавший город — важный для Ирана транспортный хаб между Сирией и Ираком
Что из себя представляют вооруженные группировки в Сирии сегодня
Какие цели преследуют США, нанося удары по проиранским формированиям?
Ждать ли новых провокаций?