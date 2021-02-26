Санкт-Петербург, 26 февраля. Агенты американской спецслужбы ФБР устраивают шоу с «розыском» российских граждан, чтобы отвлечь внимание от проблем США, считает предприниматель Евгений Пригожин.

Согласно сообщению пресс-службы компании «Конкорд», ФБР обнародовало информацию о розыске 13 россиян, которые якобы могут быть причастны к «сговору против США» и попытке «вмешательства» во внутренние дела государства. В указанном спецслужбой списке граждан значится имя Евгения Пригожина.

Стоит напомнить, что Интерпол во время 113 сессии, которая прошла летом 2020 года, принял решение об исключении российского предпринимателя из своей базы данных и аннулировал так называемое «Красное уведомление» в отношении Пригожина.

Заявления петербургского бизнесмена и аргументы ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», направленные в 2019 году в Интерпол, стали причиной исключения Пригожина из базы данных. Плюс ко всему представители международной организации изучили дело США о «вмешательстве» бизнесмена в американские выборы. Интерпол пришел к выводу, что указанное уголовное производство было политизировано, и требование Минюста США о включении Пригожина в базу данных не соответствует правилам международной структуры.

Стоит отметить, что 17 марта 2020 года все обвинения по делу о так называемом вмешательстве были полностью разрушены. Минюст Соединенных Штатов не смог ничего предъявить против позиции ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

На фоне политики американских спецслужб пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий бизнесмена Евгения Пригожина.

«Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США. 50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни — это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!» — заявил Пригожин.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Интерпол с 28 августа 2020 года прекратил преследование в международном поле бизнесмена Евгения Пригожина и компании «Конкорд».