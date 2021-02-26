В Курске ведется изъятие земли под сгоревшим кафе в первомайском парке

Курск, 26 февраля. В регионе ведутся работы по реновации исторического центра города. На сегодняшний день ведется изъятие земли под сгоревшим кафе в первомайском парке.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, на его месте планируется построить новы театр кукол. Он отмечает, что в дальнейшем весь парк будет реконструирован.

Ранее ФАН сообщал, что курский эпатажный художник и скульптор Сергей Баженов предложил украсить город милыми «монстриками». Один из персонажей — постапокалиптический мальчик Сережа, приспособленный к многим новым вирусным инфекциям и экологии.