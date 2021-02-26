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Распространение интимных фотографий девушки обернулось для пензенца уголовкой

Распространение интимных фотографий девушки обернулось для пензенца уголовкой

Пенза, 26 февраля. Ревнивый пензенец ответит перед законом за распространение интимных фотографий своей сожительницы. Он не учел, что такие изображения являются личной тайной девушки, которая охраняется государством. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба регионального Следственного комитета. 

«По данным следствия, в декабре 2020 года молодой человек на почве ревности отправил знакомой фотографии интимного характера с изображением своей сожительницы без ее согласия, совершив своими действиями нарушение неприкосновенности ее частной жизни», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В отношении 20-летнего пензенца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Ранее ФАН сообщал, что 19-летняя пензячка на протяжении двух лет жила с пластиковой палочкой от чупа-чупса, застрявшей в ее мочевом пузыре.

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