Дизайнерские канализационные люки могут украсить улицы Пензы в 2021 году

Пенза, 26 февраля. Необычные канализационные люки, разработанные ведущими пензенскими дизайнерами с учетом историко-культурных особенностей региона, могут в скором времени украсить улицы города. Об этом корреспонденту ФАН рассказал сооснователь архитектурного бюро «ВЕЩЬ!» Антон Белов.

«В конце 2019 года к нам обратилась пензенская администрация, чтобы мы разработали проект дизайнерских канализационных люков. Нами было создано и предложено три эскиза. Первый вариант спроектирован на основе дизайна объемных букв «ПЕНЗА» которые наше бюро разработало еще в 2016 году. Второй вариант выполнен на основе орнаментов и узоров, позаимствованных из пензенского деревянного зодчества. На третьем варианте представлен один из символов Пензы — ласточка, которая впервые была изображена на герба города советского периода», — поделился Антон Белов.

Предполагается, что дизайнерские люки могут украсить верхнюю часть пешеходной улицы Московской после ее реконструкции. Согласно программе «Формирование современной городской среды», в 2021 году там будет упразднено автомобильное движение, и на месте дороги появится прогулочная зона.

Ранее ФАН сообщал, что власти города Пензы закрывают глаза на незаконную реконструкцию исторического сооружения, входящего в зону охраны объекта культурного наследия.