Звезде «Уральских пельменей» нужна операция после перелома ноги в горах

Сочи, 26 февраля. Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала, что получила сложный перелом ноги на горнолыжной трассе в Красной Поляне.

Актриса улетела на курорт вместе с мужем еще накануне Дня всех влюбленных. Супруги планировали провести романтические каникулы, однако отдых закончился печальным инцидентом. Во время очередного катания на лыжах в Илану Юрьеву на полной скорости врезался мужчина. Звезда «Уральских пельменей» сильно ударилась головой, но основной удар пришелся по ноге.

Девушка со слезами на глазах рассказала о случившемся в Stories в Instagram. По словам Юрьевой, мужчина отделался рядовым «извините» и поехал дальше, не оказав даже элементарной помощи.

«Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине», — рассказала актриса.

Местные врачи диагностировали у нее перелом ноги. Актриса предполагает, что скорее всего ей потребуется операция, поскольку перелом оказался сложным. Она вместе с мужем уже вылетела из Сочи в Москву, где продолжит лечение и дальнейшее восстановление. Подписчики артистки пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что горные виды спорта считаются опасными и приводят к серьезным травмам.

Экстремальное увлечение есть и у другой звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой. Оказалось, знаменитость в свободное время берет уроки по метанию ножей и другого холодного оружия в стену.