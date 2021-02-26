В «Аэрофлоте» объяснили, почему отказались от введения негарантированных билетов

Москва, 26 февраля. Введение негарантированных билетов действительно обсуждалось в «Аэрофлоте», но в итоге от них было решено отказаться в связи с потерей актуальности.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в группе компаний «Аэрофлот». По его словам, предлагать такие билеты пассажирам планировали в разгар пандемии, когда возникали регулярные отмены рейсов, изменения в их расписании и замены воздушных судов.

«Сейчас это неактуально», — сказал собеседник агентства.

В случае приобретения пассажиром негарантированных билетов авиакомпания могла бы самостоятельно изменять дату вылета, рейс, маршрут и класс обслуживания без учета его мнения. При этом в некоторых случаях он мог рассчитывать на компенсацию до 30 тыс. рублей за неудобства.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин ранее подчеркнул, что сегодня введение такого тарифа в повестке у перевозчика не стоит.