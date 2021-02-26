Жители Костромской области спасли застрявшего в крыше дома кота

Кострома, 26 февраля. Неравнодушные жители города Шарье в Костромской области вскрыли крышу магазина ради спасения застрявшего в ней кота, сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Работники одного из городских магазинов несколько дней слышали кошачье мяуканье, но не могли понять, откуда исходит звук. Тщательно проверив все уголки помещения, сотрудники пришли к выводу, что животное застряло в перекрытиях между крышей и потолком.

Неравнодушные местные жители пытались просунуть коту еду через щели в потолке, однако их попытки не увенчались успехом. Хозяин магазина дал согласие на вскрытие крыши ради спасения застрявшего животного.

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