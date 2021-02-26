В Армении опровергли сообщения об увольнении министра обороны

Ереван, 26 февраля. Сообщения в СМИ об увольнении министра обороны Армении не соответствуют действительности, сообщила пресс-секретарь премьер-министра страны Никола Пашиняна Мане Геворгян.

Геворгян опровергла информацию СМИ о возможном увольнении министра обороны страны Вагаршака Арутюняна в комментарии госагентству "Арменпресс"

"Эта информация не соответствует действительности", — сообщила пресс-секретарь.

Внутриполитическая ситуация в Армении по-прежнему продолжает оставаться напряженной. Оппозиция требует переговоров с Пашиняном по вопросу его отставки.

При этом в России выразили уверенность, что угрозы для срыва встречи по Нагорному Карабаху пока нет. Как сообщает Федеральное агентство новостей, встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения ситуации в НКР состоится 27 февраля.