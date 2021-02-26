Пашинян направил Армению к геополитической катастрофе по украинскому пути

Премьер-министр Армении Никол Пашинян явно следует по пути установления диктатуры и превращения Еревана в прозападного сателлита. Если последнее случится, то Армения для России будет надолго потеряна.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший текущую ситуацию в Ереване.

Четверг, 25 февраля, был отмечен резким ростом конфронтации между Пашиняном и его оппонентами. Впервые на постсоветском пространстве в роли оппозиции активно выступила часть командного состава вооруженных сил. Это дало повод премьеру обвинить офицеров в попытке военного переворота. И премьер-министр, и его оппоненты призвали своих сторонников выйти на улицы.

Что же именно произошло в Ереване и что может ожидать Армению в будущем?

Трагедия момента

Начать следует с констатации очевидного: период после поражения Армении в Карабахском конфликте властями страны не был использован во благо. Вместо того, чтобы выйти из военно-политической катастрофы с идеей национального объединения и оставить политические разногласия, Пашинян продолжает вести свою страну в пропасть. Итогом этой деструктивной тенденции как раз и стало открытое противостояние армии и пока еще действующего премьер-министра.

Увы, после 10 ноября 2020 года Пашинян так и не смог или не захотел дать стране и обществу объединяющую идею нового пути. По сути, он целиком сосредоточился на укоренении внутреннего раскола. На призывы оппозиции уйти в отставку Пашинян ответил репрессиями. Армия же стала «мальчиком для битья», на которую премьер-министр огульно возложил всю ответственность за провальные итоги конфликта в Карабахе.

Параллельно Пашинян практически полностью самоустранился от вопроса мирного урегулирования, блокировав коммуникации с Россией. На линии разграничения глава правительства отказался отвести армянские формирования, фактически провоцируя тем самым новый конфликт с Азербайджаном. Последствия столь парадоксального поведения премьер-министра оказались печальными — несколько сотен армянских военнослужащих угодили в плен.

В Баку точно знали, кто с армянской стороны несет ответственность за инциденты на новой линии границы, поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев решил показательно «наказать» Пашиняна и отказался вернуть ему часть пленных. Процесс по обмену пленными усилиями российской стороны все же продолжился, но… при полном игнорировании его Ереваном. Все это происходило на фоне значительных лоббистских усилий Турции и Азербайджана в Москве, которые использовали огромное количество ресурсов, чтобы влиять в России и на общественные настроения, и на государственную позицию.

Что касается Пашиняна, то все свои усилия он направил на продолжение попыток создать какую-то «миротворческую модель» с участием западных держав. Картина получалась откровенно шизофренической. Во-первых, потому что Запад и пальцем не пошевелил, чтобы оказать реальную помощь в прекращении Карабахского конфликта, — заниматься миротворчеством пришлось Москве. Во-вторых, именно западные державы оказывали явную или завуалированную поддержку Турции — главному бенефициару конфликта.

Трагедия момента заключалась в том, что политика коллективного Запада оказалась нацелена на разрушение суверенитета и государственности Армении, а также на возвышение в роли регионального лидера ее исторического противника — Турции. Договариваться Пашиняну на Западе не с кем и не о чем. Однако он продолжает упрямо стучаться в западные «двери», одновременно подталкивая Армению… к роли марионетки Турции. Это грозит армянскому государству геополитической катастрофой.

Цена одного высказывания

Вчера накопившиеся в Ереване противоречия достигли апогея. Буквально одно неосторожное высказывание премьер-министра обрушило всю общественную картину по принципу домино, за сутки ввергнув Армению в ситуацию острейшего политического кризиса.

Повод для случившегося дала дискуссия Пашиняна с бывшим президентом страны Сержем Саргсяном. Последний заявил об очевидных ошибках руководства в ходе Карабахского конфликта. Премьер на это ответил, что, дескать, одной из причин поражения стали поставленные Россией новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Мол, в решающий момент их ракеты не взорвались «или взорвались лишь на 10%», да и вообще чего ждать от «оружия 1980-х».

Это была не первая попытка Пашиняна свалить ответственность за поражение на российское оружие, но, видимо, здесь коса нашла на камень…

Сделаем маленькое отступление. «Искандеры» были приняты на вооружение в 2007 году, так что никаким «оружием 1980-х» они не являются. Неоднократное применение этих ОТРК в боевой обстановке полностью подтвердило высокие тактико-технические характеристики ракетных комплексов. Наконец, согласно вчерашнему заявлению Военного ведомства РФ, поставленные Армении «Искандеры» в Карабахском конфликте участия не принимали.

По всей видимости, к невеселому смеху военных, Пашинян банально перепутал новейшие «Искандеры» с находящимися на вооружении армянской армии ОТРК советского производства «Эльбрус» и «Точка-У», чьи ракеты частично уже исчерпали срок годности. Собственно, премьер-министр Армении и раньше не блистал компетентностью в военных вопросах, неоднократно замещая незнание предмета выдумками и откровенным враньем. Однако даже на фоне прежних «подвигов» плевок Пашиняна в «Искандеры» оказался подчеркнуто глупым и оскорбительным. Терпение у оппонентов премьер-министра лопнуло.

Понятно, что реплика Пашиняна стала лишь поводом для взрыва долго копившегося внутри военного руководства страны недовольства. В ходе Карабахского конфликта все наблюдатели отмечали странное, а зачастую неадекватное руководство армянской стороны ходом боевых действий. Подавляющая часть ее ВС в конфликте участия так и не приняли. Резервы не готовились, мобилизация саботировалась, поток гуманитарной помощи использовался не по назначению или вообще исчезал «в никуда».

Складывалось впечатление, что среди военно-политического руководства Армении царит хаос. Нескончаемая чехарда кадровых перестановок и противоречивых распоряжений, инициированных Пашиняном, лишь укрепляла это впечатление.

Итог Карабахского конфликта разрушил центральный политический миф современной Армении, оставив глубокую рану в массовом сознании населения. Ситуацию усугубило то, что начиная с первых же дней мира Пашинян принялся публично винить в случившемся кого угодно, только не себя. В рамках наивного алгоритма «а я тут не при чем» премьер неоднократно озвучивал обвинения в адрес военных, и это сформировало против него консолидированную военную оппозицию. «Мина замедленного действия» рванула 25 февраля.

Заявление Пашинина о «неисправности» новейших российских ОТРК вызвало вал гневных, а где-то и ироничных комментариев как внутри действующего офицерского корпуса Армении, так и в среде отставников. Но вместо того чтобы признать ошибку и закрыть конфликт, Пашинян пошел на его обострение, уволив заместителя главы Генерального штаба Армении Тирана Хачатряна, который взял на себя смелость не согласиться с заявлением премьер-министра. Что любопытно, ранее Пашинян активно продвигал Хачатряна, присвоив ему в период эскалации конфликта в Карабахе высшее звание Национального героя Армении.

В ответ на увольнение Хачатряна 25 февраля Генеральный штаб Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений (всего 40 человек), говорилось, что Генштаб выражает решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности — увольнения Хачатряна.

Пашинян назвал действия Генштаба «попыткой военного переворота» и объявил, что освобождает от должности Гаспаряна. Тот решение премьер-министра отверг, и президент страны также его не утвердил.

После этого Пашинян довольно быстро мобилизовал своих немногочисленных сторонников, устроив среди них митинг. Он проходил под усиленной охраной полиции, которая отделяла сторонников Пашиняна от куда более многочисленных противников, требующих его отставки.

В то же время объединенная оппозиция стала собирать своих сторонников перед парламентом с целью бессрочной акции протеста — до момента отставки премьер-министра. К вечеру на улицах Еревана появились баррикады, изолировавшие парламент, а экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян призвали граждан поддержать Генштаб Армении.

«Пришло время для решительных шагов», — заявили они.

Окно возможностей

На вечер 25 февраля в Ереване наблюдалось противостояние двух политических центров: радикального прозападного в лице Пашиняна с его сторонниками — и традиционного истеблишмента страны, исторически связанного с Россией.

Пашинян не имеет какого-либо созидательного плана выхода из кризиса, но, очевидно, готов идти до конца, нарушая все писаные и неписаные правила. Из его уст не было слышно примирительной риторики, только угрозы. Он уже пообещал армии масштабные чистки, а президенту пригрозил отставкой. При этом Пашинян сейчас находится во внешне- и внутриполитической изоляции: его не поддержал ни один политик внутри страны, а за пределами Армении в его поддержку выступила лишь… Турция! — и это тоже очень показательно.

Скорее всего, Пашиняну не нужна никакая политическая коалиция. Он станет тянуть время, чтобы найти любые способы удержать власть, включая силовые. Видимо, именно в попытках получить какую-то поддержку со стороны Москвы премьер-министр позвонил вечером 25 февраля президенту России Владимиру Путину. Но со стороны Пашиняна это была не более чем уловка. Исходя из привычной для него манеры действий, можно предположить, что сейчас премьер ради поддержки ведет напряженные переговоры с посольствами западных держав — косвенно это подтверждается призывом американского Госдепа к армянским военным «не вмешиваться в политику».

В то же время армянская оппозиция явно теряет темп и упускает время. Только к вечеру 25 февраля появилось заявление двух тяжеловесов армянской политики, уже упомянутых Кочаряна и Саргсяна, в поддержку армии. Но заявлений тут мало — необходимы действия. Сейчас оппозиции критически важно удержать контроль над улицами Еревана, мобилизовав всех активных сторонников и объявив им понятный и ясный план действий — план победы над Пашиняном.

Ключевой является позиция России. Очевидно, что Пашинян потерял всякую ценность в глазах Москвы как переходная, транзитная фигура при реализации мирных договоренностей. Плюс к этому премьер-министр Армении своими действиями, похоже, окончательно убедил Москву в том, что он является откровенно враждебным и недоговороспособным политиком, разрушающим стабильность и готовым на все, чтобы удержать власть.

Вместе с тем Москва стремится напрямую не участвовать в противостоянии Пашиняна и оппозиции, чтобы избежать обвинений во вмешательстве во внутренние дела Армении. Видимо, было принято решение «локализовать» внутриармянский конфликт, закрыв любую возможность вмешательства в него третьих лиц. Такое предположение объясняет появление вчера над Ереваном самолетов российских ВКС. Это был весьма четкий и недвусмысленный сигнал Москвы всем внешним силам, стремящимся поучаствовать в гражданском противостоянии на стороне Пашиняна.

Армении грозит судьба Украины

Попробуем спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Пашинян в силу нехватки сторонников и ресурсов сейчас занял выжидательную позицию, но в отсутствии решительности обвинять его сложно. При возможности изменить ситуацию он будет действовать агрессивно, не считаясь ни с чьим мнением и возможными потерями. Пока Пашинян выжидает, его противники ведут себя достаточно пассивно — ну вышли на улицы, покричали, построили баррикады и палаточный лагерь у здания парламента, и?..

Подобная пассивность может привести к наихудшему из возможных вариантов — приходу к власти еще более прозападной радикальной партии по сценарию вооруженного противостояния Киева февраля 2014 года. Не стоит недооценивать Пашиняна и возможности его союзников: мы помним, что посольство США в Ереване является самым крупным по ресурсам и количеству сотрудников в регионе.

Армию и спецслужбы, личный состав которых правительство Пашиняна насытило своими сторонниками, пока нельзя назвать активной национальной политической силой. Вместе с тем военные Армении традиционно обладают большим авторитетом в армянском обществе и имеют большой кредит доверия. Наконец, разрушительная политика Пашиняна оттолкнула от него даже тех военных, которых он сам протежировал. Для очень многих в Армении он стал токсичной фигурой, с которой нельзя договориться. Это дает возможность консолидировать армию как хранительницу национального суверенитета страны.

При этом Россия имеет все возможности, чтобы морально и политически подкрепить союз оппозиции и армии как легитимную силу, способную стабилизировать ситуацию, взяв ситуацию под свой контроль. Не исключено, что именно сейчас Москве следовало бы отказаться от ранее используемой в отношении Армении модели «пусть сами разберутся, а мы будем говорить с победителем»…

Полагать, что Армения «достигла дна» и что падать Пашиняну уже некуда, ошибочно. Он, как и любой результат программ Фонда Сороса, нацелен исключительно на разрушение и торговлю суверенитетом в заданном направлении. И в этом направлении Никол будет двигаться, пока не скинет Армению в пропасть. Однако текущий внутриполитический кризис создает окно возможностей для изменения деструктивного вектора движения этого закавказского государства.

Главной опасностью пассивности при развитии ситуации может стать государственный переворот и переход при поддержке Запада к откровенно авторитарной диктаторской модели. Если армянская оппозиция в ближайшее время не мобилизуется и не «заберет» улицу, ее ждет судьба оппозиции украинской — политические репрессии, лишение финансовых активов и эмиграция.

Пашинян сейчас явно следует по пути установления диктатуры и превращения его страны в прозападного сателлита. Если последнее случится, то Армения для России будет надолго потеряна.