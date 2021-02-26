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Жительница Перми оставила новорожденного ребенка умирать под лестницей

Жительница Перми оставила новорожденного ребенка умирать под лестницей

Пермь, 26 февраля. Полиция задержала женщину, оставившую своего сына под лестницей первого этажа дома. Малыша обнаружила одна из прохожих.

На первом этаже жилого дома в Перми обнаружили малыша, Новорожденного нашла местная жительница после того, как услышала крики из-под лестницы.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оставлении в опасности. Мать младенца была задержана, в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сразу после инцидента мальчик был доставлен в больницу. Врачи не обнаружили на его теле каких-либо повреждений.

Ранее ФАН писал о матери, которая утопила новорожденную дочь в уличном туалете. Свою вину подозреваемая не признала.

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