Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский нелестно высказался о своей стране в ходе обращения к гражданам, заявил политолог Владимир Корнилов.

Зеленский во время своей речи назвал Крым «сердцем Украины», которое вырвали семь лет назад. Такое заявление указывает на то, что все эти годы страна остается «бессердечной», выразил мнение политолог в своем Telegram-канале. Ссылаясь на другие заявления Зеленского, Донбасс был мозгом страны, указал политолог в комментарии «ПолитЭксперту».

Крымский полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по результатам всенародного голосования. Большинство местных жителей проголосовали за вхождение территории в состав Российской Федерации.