МИД взял под контроль ситуацию с россиянами, застрявшими в Турции из-за поломки самолета

Анталья, 26 февраля. Группа туристов из России застряла в турецкой Анталье из-за неисправности самолета. В местном аэропорту они находятся уже более десяти часов. Российский МИД контролирует ситуацию.

Более десяти россиян до сих пор остаются в Турции. Рейс авиакомпании Royal Flight 8072 Анталья — Екатеринбург должен был вылететь в 18:25 еще 25 февраля. Граждане РФ застряли в Анталье в результате его отмены. По словам пассажиров, людей посадили в самолет, и он даже начал движение на взлетную полосу, однако в этот момент в салоне появился сильный неприятный запах.

Пилот объявил, что по техническим причинам самолет вылетит позже. Большая часть россиян уже вернулась на родину. Их отправили на воздушном судне, которое прибыло из Перми. Однако 14 человек все еще остаются в аэропорту.

МИД РФ взял под контроль ситуацию с туристами и решает вопрос об их возвращении.