«Нефтяной суперцикл» обеспечит резкий рост стоимости барреля

Москва, 26 февраля. Аналитики ведущих инвестиционных банков спрогнозировали суперцикл на рынке нефти. Стоимость барреля углеводородов может достичь 100 долларов.

Именно такой прогноз дали эксперты JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Взлет цен ожидается после окончательного решения проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Как отметил экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько, котировки Brent в последний раз были на таком уровне в 2014 году.

Базовым условием грядущего суперцикла является значительное повышение спроса. В течение длительного времени он будет превалировать над предложением, обеспечивая рост стоимости продукции. Уже в этом году цена «бочки» нефти может достигнуть 80 долларов. Первые признаки грядущего дорожания уже можно наблюдать на мировых фондовых биржах. С октября прошлого года марка Brent показала рост котировок более чем на 70%.

Сложившаяся на рынке энергоресурсов обстановка будет крайне выгодной России. Политика новой администрации Белого дома обеспечит Москве миллиардные сверхприбыли.