Москва, 26 февраля. Активизация боевых действий на востоке Украины не случайно совпала с репрессиями киевских властей против политических оппонентов и любых неблагонадежных лиц, заявил Дмитрий Стешин.

Мнение специального корреспондента приводит КП. По словам Стешина, признаками подготовки масштабной атаки ВСУ в Донбассе является введение украинскими властями уголовного наказания за «коллаборационизм» и внесенный в парламент законопроект о поражении в правах целых категорий собственных граждан, а также финансовые санкции против лидеров политической оппозиции.

«Одно можно сказать точно — такое не принимают просто так, на ровном месте. Причина может быть только одна — Украина готовится блицкригу на Донбассе и перед этим репрессирует всех недовольных и «неблагонадежных». Остальные испугаются сами», — заявил Стешин.

Специальный корреспондент КП полагает, что ошибкой центральных властей Украины при проведении политических репрессий может быть количественная недооценка оппонентов. Недовольных нынешним киевским режимом на Украине слишком много, и можно просто надорваться при попытке силовой зачистки всех несогласных с действиями властей, резюмировал Стешин.

Ранее были раскрыты неизвестные подробности государственного переворота на Украине и роль западных стран в его осуществлении.