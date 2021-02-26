Индексы на фондовых торгах в США начали снижаться после роста накануне

, 26 февраля. Ключевые американские индексы продемонстрировали снижение на Нью-Йоркской фондовой бирже в диапазоне от 1,7% до 3,1%.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones потерял 1,75%, или 559,85 пункта и остановился на уровне 31 402,01 пункта. Индекс S&P в ходе торгов сократился на 2,45%, или 96,10 пункта — до 3 829,33 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 3,12%, или 414,43 пункта, до отметки 12 887,76.

Такая динамика представляет собой коррекцию рынка на фоне инфляции котировок многих компаний в течение всего месяца. Рынок находится в раздутом состоянии, есть много ожиданий роста американской экономики, отмечают эксперты. Это дает оправдание для игравших на повышение инвесторов, немного притормозить. Американский сорт нефти WTI снизился в цене. Мартовские фьючерсы сократились на 0,16%, или 0,10 доллара, до 63,35 доллара за баррель.

Российские биржевые индексы продемонстрировали снижение в ходе торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снизился на 1,7% — до 3350,66 пункта, индекс РТС сократился на 2,5% — до 1413,7 пункта.