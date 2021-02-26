Эксперт уверена, что маньяки могут писать детективы наравне с Агатой Кристи

Маньяки — вменяемые люди с хорошо развитыми аналитическими способностями. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт перечислила особенности личности охотников на людей. По ее словам, распознать такого человека в обычной жизни невозможно.

«Если говорить о типичных случаях, то все маньяки — вменяемые. Они могут очень хорошо конспирироваться. Ведут социально-приемлемый образ жизни. Ты никогда не подумаешь о них плохого. Обычно у них есть семьи. Они успешны в социуме. Более того, у них есть одна примечательная особенность внутреннего психологического устройства. Своей правильной публичной жизнью они стараются реабилитироваться в собственных глазах: «Да, у меня есть темная сторона, но на самом деле я очень хороший человек», — поведала специалист.

Марианна Абравитова привела конкретный пример подобного рода личности.

«Лет 25 назад в Магадане был очень известный детский хирург. Про таких говорят — золотые руки. К нему даже из-за границы привозили детей на лечение. Он их оперировал, спасал. Но где-то раз в полтора-два месяца на него «находило». Он находил себе жертву — ребенка. Очень долго издевался над ним, мучил и в конце концов убивал», — рассказала собеседница.

Она отметила, что маньяки, как правило, обладают высоким уровнем интеллекта.

«Попадаются они обычно, скажем, на каких-то мелочах, потому что они стараются тщательно все просчитать, расставить свои силки. Им можно было бы как Агата Кристи писать детективы, потому что мозг устроен достаточно сложно. Они аналитики, логики», — резюмировала психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила популярность экранизаций реальных историй маньяков.