Пестов рассказал о доказанных случаях заработка кураторов групп смерти 



Кто, как и за какие деньги курировал детские группы смерти, рассказал генеральный директор Интернационального Центра Спасения Детей от киберпреступлений Сергей Пестов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Группы смерти корнями уходят в даркнет. Там в свое время запрещенные террористические организации организовывали рэд-румы и делали ставки на смерть в прямом эфире. Это было очень популярно среди богатых людей, поэтому все хорошо оплачивалось. В свое время был такой «бизнес на смерти», — объяснил Сергей Пестов.

По его словам, за смерть детей кураторам групп смерти также платились большие деньги. Это подтверждено материалами следственного комитета.

«Один из кураторов рассказал о самой схеме такого заработка. Он говорил, что за видеотрансляцию смерти ребенка ему платили 800 тысяч рублей. То есть, трансляции были каждый раз в момент совершения суицида. Больше скажу, ставился временной таймер, при этом, о ребенке собиралась полная информация, в том числе, биометрические данные», — сообщил специалист.

Он отметил, преступники были задержаны. Оказалось, что в преступную деятельность вовлекали в основном несовершеннолетних, для того, чтобы те ушли от ответственности. Более 400 кураторов были детьми. Но из них около 14–15 совершеннолетних человек были привлечены к уголовной ответственности. Два последних куратора были осуждены по статье 105 ч.30 УК РФ (попытка убийства), рассказал Сергей Пестов. Он сообщил, что в последнем деле был живой свидетель, который рассказал на суде о всей схеме кураторства. Как выяснилось, кураторство шло из-за рубежа.

Ранее ФАН сообщал, психиатр оценил связь COVID-19 с подростковыми суицидами.



