Две страны просрочили платежи по межгосударственным кредитам России

Москва, 26 февраля. Вместо 65 млрд рублей процентных доходов Россия получила на 2 млрд рублей меньше из-за того, что две страны вовремя не заплатили по межгосударственным кредитам.

Оплату по межгосударственным кредитам, согласно данным Счетной палаты, просрочили две страны. По этой причине Россия недополучила 2 млрд рублей по процентам.

Пресс-служба ведомства отказалась комментировать, какие именно страны не заплатили вовремя. В органах финансового контроля также не дали ответа на вопрос, только ли причина в двух государствах или платежи просрочили и некоторые другие страны. Счетная палата уточнила, что не имеет права раскрывать данную информацию, поскольку она является секретной.

По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м процентные доходы снизились на 10 млрд рублей, или на 14%. В прошлом году они составили 63 млрд рублей, хотя изначально ожидалось, что они достигнут 65 млрд рублей.

В Госдуме ранее объяснили, зачем Россия вкладывает миллиарды в облигации США.