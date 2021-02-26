Пожар на «Юбилейном» месторождении в ЯНАО попал на видео

Салехард, 26 февраля. Крупное возгорание зафиксировано на месторождении Юбилейное в Ямало-Ненецком автономном округе. Кадры с места ЧП появились в Сети.

ГУ МЧС России по региону сообщает, что спасатели локализовали пожар на площади в 1600 кв. метров. Причиной, по предварительным данным, стало возгорание в техническом корпусе подготовки газа.

В тушении пожара были задействованы более 20 человек личного состава. В настоящее время специалисты подсчитывают сумму ущерба. Уточняется, что населенных пунктов рядом с месторождением нет.

Эксплуатационный персонал оперативно вывели с территории промысла. Согласно информации оперативного штаба, пострадавших при пожаре нет, сообщает телеканал «360».