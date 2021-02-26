Концертный директор Моисеева опроверг слова Апиной о тяжелом состоянии артиста

Москва, 26 февраля. Концертный директор артиста Бориса Моисеева Сергей Горох отреагировал на слова певицы Алены Апиной, которая заявила, что ее коллега находится в тяжелом состоянии.

Горох назвал «абсолютной чушью» утверждение исполнительницы и подчеркнул, что бывает у Моисеева каждый день, поэтому знает правду о состоянии его здоровья.

«Я не знаю, откуда у Алены такая информация. Алена — наша близкая подруга. Она Борина родственница. Может она что-то слышала, но это неправда», — опроверг он слова звезды.

По словам директора, Моисеев ведет нормальный образ жизни, пишет письма, общается с поклонниками, следит за событиями в мире.

«Он еще с вами по поводу слабоумия поспорит. Он все соображает.», — указал Горох.

Моисеев даже мечтает поехать в Юрмалу. Близкие артиста раздумывают, как организовать путешествие, передает «Телепрограмма».

Певица Алена Апина рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», что ее друг и коллега по сцене находятся в плохом состоянии, после инсульта ему тяжело разговаривать, пишет «Вечерняя Москва».

Артист перенес инсульт более десяти лет назад. Восстановление Моисеева было долгим, он решил отказаться от активной концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.