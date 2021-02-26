Штраф за оскорбление ветеранов в России может достичь 5 млн рублей

Москва, 26 февраля. Все фракции внесли в Госдуму РФ поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов ВОВ, следует из направленного в комитет по госстроительству документа.

Согласно действующему законодательству РФ, штрафы за такое правонарушение составляют до 500 тыс. руб. Новые поправки предлагают административное наказание за оскорбление ветеранов ВОВ и реабилитацию нацизма в размере от 2 до 5 млн руб.

Публичное оскорбление памяти защитников страны, а также унижение их чести и достоинства может обернуться для россиянина лишением свободы на срок от трех до пяти лет тюремного заключения.