Спикеру Госдумы предложили организовать комиссию по блогосфере

Москва, 26 февраля. Развитие виртуальной сферы в России требует создания контролирующего органа, который будет заниматься диджитализацией органов власти.

С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Свое предложение он направил спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Популярные блогеры оказывают влияние на формирование общественной повестки. Время доминирования телевидения в этой сфере уходит. Государственные органы власти должны успевать за виртуальным прогрессом, чтобы отвечать ожиданиям населения.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о создании при каждом региональном парламенте отдельной и обособленной депутатской комиссии или комитета по делам Интернета и блогосферы», — говорится в обращении Петрова.

Подобные объединения займутся организацией в России государственной профилактической и просветительской и, главное, пропагандистской работы в интернете. Инициатором образования соответствующих комиссий может стать Госдума.

Комитеты при региональных парламентах должны стимулировать появление патриотического контента в Сети, бороться с распространением недостоверной информации. Эти меры могли бы положительно отразиться на российском интернете, а также на социально-общественной обстановке в стране.

Федеральное агентство новостей информировало, что Володин указал на разницу между российскими и американскими СМИ. В текстах американских изданий, по его словам, часто прослеживаются двойные стандарты.