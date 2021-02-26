Глава МИД России сообщил о нежелании США покидать Сирию

Москва, 26 февраля. Соединенные Штаты, по некоторым данным, вообще не намерены уходить из Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Соответствующие сведения поступают из разных источников. Подтвердить их пока невозможно, поэтому Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов постоянного присутствия в Сирии. Якобы они решили никогда не покидать эту страну, вплоть до того, чтобы развалить ее, отметил Лавров.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Утверждается, что целью стали объекты проиранских групп из-за недавних атак в Ираке против представителей коалиции. При этом российские военные были предупреждены о предстоящем налете лишь за четыре-пять минут до начала.